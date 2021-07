Wanda Nara a Masterchef: le sue condizioni e i problemi con Icardi... (Di domenica 4 luglio 2021) Da giorni si parla di una possibile partecipazione di Wanda Nara a Masterchef Celebrity Argentina . Dalla stampa locale filtrano delle indiscrezioni secondo le quali la moglie di Mauro Icardi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Da giorni si parla di una possibile partecipazione diCelebrity Argentina . Dalla stampa locale filtrano delle indiscrezioni secondo le quali la moglie di Mauro...

Wanda Nara a Masterchef Celebrity? Nulla di fatto e ora si gode Milano in costume Commenta per primo La notizia è nell'aria da tempo e presto potrebbe concretizzarsi. Per la terza edizione di Masterchef Celebrity in Argentina la bellissima Wanda Nara sta trattando con tante riserve legate non tanto alla sua relazione con Mauro Icardi ma alle attività scolastiche dei figli che a Parigi in inverno resterebbero da soli durante la ...

Wanda tratta con MasterChef Celebrity: “Più della separazione da Icardi la preoccupa…” La moglie di Mauro Icardi detta le condizioni per partecipare al famoso reality argentino. Questo secondo alcuni media, che hanno parlato di una vera e propria trattativa in atto tra Wanda e il canale ...

