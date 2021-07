Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021)DEL 4 LUGLIOORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA PROVINCIALE ARIANA, RIMOSSO L’INCIDENTE, TRA VIA RICCI E VIALA CIRCONE E’ SCORREVOLE MENTRE SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFIC INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE SORA DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO. FINO AL 10 LUGLIO PER LASCIAR SPAZIO ALLE RIPRESE SARA’ ATTIVA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO SU ALCUNE STRADE DEL CENTRO LE STRADE ...