Variante Delta a Roma, dove è stato trovato il virus: la mappa dei contagi quartiere per quartiere (Di domenica 4 luglio 2021) Corre veloce la Variante Delta nel Lazio in particolare nell’ultimo mese. Nei giorni scorsi la Regione aveva lanciato l’allarme, evidenziando di come la mutazione del virus inizialmente nota anche come Indiana, stesse prendendo piede rispetto ai nuovi casi positivi. Un incremento triplicato da maggio a giugno. “Il 74,5 % dei casi con Variante Delta risulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose”, ha rivelato uno studio dello Spallanzani. Questo ha spinto la Regione a rivedere la campagna vaccinale decidendo, tra le altre, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Corre veloce lanel Lazio in particolare nell’ultimo mese. Nei giorni scorsi la Regione aveva lanciato l’allarme, evidenziando di come la mutazione delinizialmente nota anche come Indiana, stesse prendendo piede rispetto ai nuovi casi positivi. Un incremento triplicato da maggio a giugno. “Il 74,5 % dei casi conrisulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose”, ha rivelato uno studio dello Spallanzani. Questo ha spinto la Regione a rivedere la campagna vaccinale decidendo, tra le altre, di ...

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - marcelgiorda : RT @ElioLannutti: Variante Delta, allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio: 'Hanno aggirato la quarantena' https://… - rudyilgobbo : @repubblica Una buona.scusa per dire che è arrivata la variante delta in Italia? Pagliacci -