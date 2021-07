Valle d’Aosta, due donne morte assiderate sul Monte Rosa. VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Due alpiniste pieMontesi sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano sono salite nella notte e le hanno trovate. Con loro c’era anche un 27enne di Pettenasco (Novara) che ha riportato gravi congelamenti alle mani ma è sopravvissuto Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Due alpiniste piesi sonosul. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano sono salite nella notte e le hanno trovate. Con loro c’era anche un 27enne di Pettenasco (Novara) che ha riportato gravi congelamenti alle mani ma è sopravvissuto

