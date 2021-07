Tragedia in altitudine | due alpiniste muoiono durante il salvataggio | la triste vicenda

(Di domenica 4 luglio 2021) Duemorte per ipotermia sul Monte Rosa, fuori pericolo invece l’uomo che era con loro. Indagini in corso.nella notte di ieri sulla vetta del Monte Rosa che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ma sabato si è registrata anche unasulla strada dello Julier. Dopo la collisione con un guardrail, un motociclista italiano di ... situato a oltre 2.200 metri di, in direzione di ......era stato travolto il 13 giugno scorso da una valanga staccatasi spontaneamente a un'di ...Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le cause esatte della. ...Due trentenni piemontesi, alpiniste, sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate a 4mila metri a causa del maltempo.Due trentenni piemontesi, alpiniste, sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate a 4mila metri a causa del maltempo.