The Race of Made in Italy e la giornata speciale nella terra dei motori (Di domenica 4 luglio 2021) Claudio Domenicali , su una Ducati Panigale V4 S tricolore, ha aperto " The Race of Made in Italy " all' Arena Motor Valley al Parco Novi Sad di Modena. Il presidente dell'Associazione Motor Valley ... Leggi su motori.quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Claudio Domenicali , su una Ducati Panigale V4 S tricolore, ha aperto " Theofin" all' Arena Motor Valley al Parco Novi Sad di Modena. Il presidente dell'Associazione Motor Valley ...

Bagnaia: "Per il titolo di MotoGP devo fare uno step in avanti". Bagnaia in pista a Modena: non sulle due ma sulle quattro ruote, alla gara cronometrata 'The Race of Made in Italy', nell'ambito del Motor Valley Fest , sul circuito allestito al Parco Novi Sad di Modena (in pista tra gli altri anche Bastianini, Ferrari e Pasini). Il Motomondiale è fermo ...

Sbk a Donington: Rea si prende anche la Superpole Race davanti alle Bmw La Gazzetta dello Sport MARATONA DLES DOLOMITES ENEL 2021: FABIO CINI DOMINA LA REGINA DELLE GRANFONDO Cini padrone della Maratona Dles Dolomites Enel. Pisani secondo al traguardo completa il trionfo della Capitani Minuterie Metalliche. Settima vittoria stagionale per il senese Fab ...

SBK Inghilterra, Gara 2: cade Rea, Razgatlioglu vince ed è primo nel mondiale Seconda vittoria in due giorni per il pilota Yamaha, mentre Johnny cade e cede la testa del campionato. L'inerzia del campionato è cambiata ...

