Sinner e il no alle Olimpiadi: “Mi concentro sulla mia crescita”. Barazzutti va all’attacco. Becker, Agassi e Sampras: tutte le defezioni (Di domenica 4 luglio 2021) “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno”. Comincia così un lungo post sui social dove Jannik Sinner ufficializza la sua rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Una decisione difficile che arriva al termine di un periodo negativo per il 20enne azzurro di San Candido, eliminato al primo turno di Wimbledon per mano dell’ungherese Marton Fucsovics dopo il torneo agrodolce disputato al Roland Garros. Ed è proprio la sconfitta ai Championships che ha spinto Sinner ha rinunciare al torneo olimpico: “Rappresentare il mio Paese – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno”. Comincia così un lungo post sui social dove Jannikufficializza la sua rinunciadi Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Una decisione difficile che arriva al termine di un periodo negativo per il 20enne azzurro di San Candido, eliminato al primo turno di Wimbledon per mano dell’ungherese Marton Fucsovics dopo il torneo agrodolce disputato al Roland Garros. Ed è proprio la sconfitta ai Championships che ha spintoha rinunciare al torneo olimpico: “Rappresentare il mio Paese – ...

