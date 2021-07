Sabaudia | tartaruga marina depone le uova sulla spiaggia | ecco dove si trova il nido e quando potrebbero schiudersi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 luglio 2021) Ieri mattina all’alba una volontaria che effettua il monitoraggio delle coste alla ricerca delle tracce direalizzato da TartaLazio, hato le tracce evidenti di un tentativo di nidificazionedi, in località Bufalara. Gli esperti della rete, assieme a personale del Parco nazionale del Circeo hanno verificato la presenza di. Si tratta del quartodito sulle spiagge del Lazio, tra cui uno ad Ostia, in questa stagione in appena due ...