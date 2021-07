Roma, via Merulana umiliata e offesa. Dove il degrado imperversa (Video) (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Anche via Merulana viene offesa, umiliata quotidianamente. Oramai tutta Roma è allo sbando, grazie ai nostri pseudo politici che vivono su Marte. Mentre una nutrita fetta di popolazione dell’Est Europa bivacca per le strade di Roma, in compagnia di una bevanda alcolica chiamata vino. Per loro tutto è lecito, per noi tutto è sanzione. Benvenuti nell’Anno Domini 2021, Dove il degrado oramai imperversa. Testo e Video di Fabio Pompili L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug – Anche viavienequotidianamente. Oramai tuttaè allo sbando, grazie ai nostri pseudo politici che vivono su Marte. Mentre una nutrita fetta di popolazione dell’Est Europa bivacca per le strade di, in compagnia di una bevanda alcolica chiamata vino. Per loro tutto è lecito, per noi tutto è sanzione. Benvenuti nell’Anno Domini 2021,iloramai. Testo edi Fabio Pompili L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

