Monte Rosa, morte assiderate due giovani alpiniste piemontesi: erano rimaste bloccate per maltempo a 4.000 metri (Di domenica 4 luglio 2021) Dramma sul Monte Rosa. Due alpiniste italiane sono morte assiderate. erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 luglio 2021) Dramma sul. Dueitaliane sonoieri a causa delsotto la Piramide Vincent, a 4.150di quota, e avevano chiamato i soccorsi....

Advertising

Agenzia_Ansa : Due alpiniste sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piram… - fattoquotidiano : Monte Rosa, morte assiderate due alpiniste: erano rimaste bloccate a 4000 metri per il maltempo. Salvo il compagno… - repubblica : Alpinisti bloccati sul Monte Rosa, ricerche sospese per il maltempo - Gianga87 : Incidenti in montagna: due donne morte assiderate su Monte Rosa - Cronaca - ANSA - A_TheCrow_ : RT @perchetendenza: 'Monte Rosa': Perché due alpiniste sono morte assiderate dopo essere rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto l… -