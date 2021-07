LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: show di Nairo Quintana, solo al comando! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.43 Pogacar ieri ha speso tantissimo. Oggi lo sloveno preferisce limitarsi a controllare gli avversari, ammesso che ne abbia… 15.40 Il plotone della maglia gialla si è disinteressato della vittoria di tappa ed ha lasciato andare la fuga. 7’44” il ritardo da Quintana. 15.38 Quintana in testa con 5? su Higuita, Woods e O’Connor. A breve verrà ripreso in discesa. Continua a piovere a dirotto. A 2’19” Poels, poi a 2’32” il gruppetto con Martin, Colbrelli e Cattaneo. 15.37 Nairo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.43 Pogacar ieri ha speso tantissimo. Oggi lo sloveno preferisce limitarsi a controllare gli avversari, ammesso che ne abbia… 15.40 Il plotone della maglia gialla si è disinteressato della vittoria di tappa ed ha lasciato andare la fuga. 7’44” il ritardo da. 15.38in testa con 5? su Higuita, Woods e O’Connor. A breve verrà ripreso in discesa. Continua a piovere a dirotto. A 2’19” Poels, poi a 2’32” il gruppetto con Martin, Colbrelli e Cattaneo. 15.37...

