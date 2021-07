Inter, sulla fascia destra Hakimi è già un ricordo: al suo posto si pensa all’olandese Hateboer (Di domenica 4 luglio 2021) L’Inter, ultima regina della Serie A, pensa a rifarsi il look sulle fasce con l’ingaggio di nuovi Interpreti rispetto a quelli attualmente in rosa. Soprattutto sulla destra, le ottime prestazioni di Achraf Hakimi lo hanno fatto diventare obiettivo sensibilissimo di almeno una dozzina di club che pur di tesserarlo farebbero faville. I nerazzurri sanno di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 luglio 2021) L’, ultima regina della Serie A,a rifarsi il look sulle fasce con l’ingaggio di nuovipreti rispetto a quelli attualmente in rosa. Soprattutto, le ottime prestazioni di Achraflo hanno fatto diventare obiettivo sensibilissimo di almeno una dozzina di club che pur di tesserarlo farebbero faville. I nerazzurri sanno di L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Ormai zero dubbi sulla nuova seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022: torna il Biscione ???? - Drakul4000 : @VPanatta Che strana cosa sarà per me vedere Mourinho in giallorosso. Con Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Ormai zero dubbi sulla nuova seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022: torna il Biscione ???? - abdo_massa : RT @marifcinter: Ormai zero dubbi sulla nuova seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022: torna il Biscione ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sulla Inter, mercoledì la presentazione di Simone Inzaghi Simone Inzaghi, che ha preso il posto di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, verrà presentato mercoledì alle 13 da MarottaÈ stato, finalmente, fissato il giorno della presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter. Attraverso il ...

Barella in conferenza: "C'è una cosa che accomuna l'Italia alla mia Inter" E poi c'è il gruppo, che ha fatto la differenza all'Inter e sta facendo lo stesso anche qui in Nazionale. Qui è anche più facile perché siamo tutti italiani'. Qualche parola anche sulla Spagna di ...

Calciomercato Inter, Brozovic alla Calhanoglu Corriere dello Sport Tempo di lettura: un minuto Barella è il protagonista della conferenza stampa odierna dell'Italia: il centrocampista dell'Inter torna sulla partita contro l'amico Lukaku.

Inter, sulla fascia destra Hakimi è già un ricordo: al suo posto si pensa all’olandese Hateboer L'Inter, ultima regina della Serie A, pensa a rifarsi il look sulle fasce con l'ingaggio di nuovi interpreti rispetto a quelli attualmente in rosa.

Simone Inzaghi, che ha preso il posto di Antonio Contepanchina dell', verrà presentato mercoledì alle 13 da MarottaÈ stato, finalmente, fissato il giorno della presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'. Attraverso il ...E poi c'è il gruppo, che ha fatto la differenza all'e sta facendo lo stesso anche qui in Nazionale. Qui è anche più facile perché siamo tutti italiani'. Qualche parola ancheSpagna di ...Barella è il protagonista della conferenza stampa odierna dell'Italia: il centrocampista dell'Inter torna sulla partita contro l'amico Lukaku.L'Inter, ultima regina della Serie A, pensa a rifarsi il look sulle fasce con l'ingaggio di nuovi interpreti rispetto a quelli attualmente in rosa.