GP Austria, Russell sarà la sorpresa di questa domenica? Un futuro tutto da scrivere che appare, però, sempre più luminoso. Le voci di corridoio, infatti, vorrebbero il pilota inglese della Williams molto vicino all'orbita della Mercedes. Le qualifiche del GP Austria hanno confermato il talento di George Russell: il corridore della scuderia britannica è riuscito a posizionare la sua vettura nella top 10 delle qualifiche escludendo, clamorosamente, le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una sorpresa che, a detta dei colleghi ferraristi, nessuno si aspettava. Sarà il giovane anglosassone la sorpresa di questa gara?

