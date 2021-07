Formula Uno, Gp di Austria: gli orari e dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8) (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen partirà dalla pole position del Gp di Austria sul Red Bull Ring di Spilberg. Alle sue spalle Lando Norris e Sergio Perez, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, usciti in Q2 nelle qualifiche, partiranno nelle retrovie. Si tratta del nono appuntamento del mondiale di Formula 1 che si corre sullo stesso circuito dove la scorsa settimana nel Gp di Stiria l’olandese ha vinto davanti a Lewis Hamilton, che oggi partirà in quarta posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Il Gran Premio partirà alle ore 15 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen partirà dalla pole position del Gp disul Red Bull Ring di Spilberg. Alle sue spalle Lando Norris e Sergio Perez, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, usciti in Q2 nelle qualifiche, partiranno nelle retrovie. Si tratta del nono appuntamento del mondiale di1 che si corre sullo stesso circuitola scorsa settimana nel Gp di Stiria l’olandese ha vinto davanti a Lewis Hamilton, che oggi partirà in quarta posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Il Gran Premio partirà alle ore 15 e verrà trasmesso insu Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma, ...

Advertising

fattoquotidiano : Formula Uno, Gp di Austria: gli orari e dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8) - vii_rgo : @bwoahgirl Ti aspetto??, poi ho visto che segui la formula uno vicino casa mia c’è lo store della Ferrari tra cui è venuto Leclerc - infoitsport : Euro 2020, Spinazzola, Lazio e Formula Uno: le ultimissime - bartwit70 : @laalcolizzata1 @ilsainel Il tennis con le olimpiadi non c'entra niente, come il calcio, la formula uno, la motogp,… - STnews365 : Lando Norris: 'Uno dei migliori giri che ho fatto'. Il pilota della McLaren: 'Sono molto felice. Questo è il mio mi… -