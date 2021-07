F1 | GP Austria 2021 oggi in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 4 luglio 2021) Nuova domenica di emozioni in Formula 1. Il Gran Premio diè pronto ad entrare nel vivo nella giornata di, domenica 4 luglio, con una gara da non perdere sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg. L’evento andrà in scena a partire dalle ore 15.00, con Sky Sport, a offrirne la fruizione mediante Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) ma anche insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà unaaggiornata in tempo reale, con approfondimenti post-gara e le parole dei protagonisti. SportFace.

Sarà Max Verstappen a partire per la seconda volta di fila al Red Bull Ring dalla pole nel Gran Premio di Austria 2021 di Formula 1. Accanto all'olandese ci sarà Lando Norris della McLaren. Sergio Per ...Vi riportiamo l'episodio che è costato tre posizioni di partenza a Sebastian Vettel nella griglia di partenza del prossimo Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.