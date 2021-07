Corsport | Insigne | chiacchierate senza sbocco con Barcellona e Tottenham

(Di domenica 4 luglio 2021)e il Napoli. Da lì non si scappa. Bisognerà trovare un accordo. Il Corriere dello Sport riporta una dichiarazione, un messaggio di De Laurentiis a proposito dell’Europeo del capitano: “Mi è piaciuto molto l’eurogol fantastico di. Molto efficace e concentrato”. Il quotidiano scrive che la trattativa sarà dura e che tutto può accadere. Sullo sfondoinformative e per oracon. Lorenzo vuole più di 5 milioni, De Laurentiis vorrebbe dargliene meno di 4,5. Il capitano ha trent’anni e sta giocando il torneo più ...

Advertising

napolista : Il messaggio di De Laurentiis: “Mi è piaciuto molto l’eurogol fantastico di Insigne. Molto efficace e concentrato”.… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - manupass62 : Immenso @Lor_Insigne - infoitsport : Insigne da 7,5 per il CorSport: 'E' il gol della consacrazione che attendeva da una vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Insigne

Sul. 'Il suo sacrificio ti resta dentro più del guizzo caparbio di Barella, più della sublime geometria di'. Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Sono l'immagine che ...Non credo che De Laurentiis si lascerà scappare, parliamo di un giocatore che più di tutti è il desiderio di coronare la sua carriera in azzurro con un grande trofeo, ad esempio puntando lo ...Prima il personaggio Roberto Mancini divideva. Da quando è diventato commissario tecnico della Nazionale, invece, ha fatto innamorare tutti. Di sé e dei suoi azzurri. Lo scrive ...7,5 del Corriere dello Sport per Lorenzo Insigne, al di sotto solo di Chiellini e del Ct Mancini nelle valutazioni del quotidiano ...