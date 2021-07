Calcio | Europei 2021 | Inghilterra favorita per la vittoria finale? Gioca a Wembley e non prende gol

(Di domenica 4 luglio 2021) La domanda sorge spontanea:per laneglidi? La selezione di Gareth Southgate, impegnata ieri nei quarti didella rassegna continentale allo Stadio Olimpico di Roma, ha schianto letteralmente l’Ucraina di Andriy Shevchenko. Un 4-0 netto, frutto della superiorità dei britannici, capaci di trovare la via della rete con estrema facilità e senza soffrire mai l’iniziativa avversaria. Compagine ucraina sottotono, ma inglesi che in cinque partite disputate in questa fasedella ...

Siamo arrivati all'ultima settimana degli. Mancano tante big, ma c'è l'Italia e con lei tre protagoniste diverse fra loro che - ... che sono prima di tutto due maestri di, due progetti ...Argomenti trattati Danimarca in semifinale per Eriksen La Danimarca è semifinale: un percorso per Eriksen La Danimarca vola in semifinale e lo fa per Eriksen Glidientrano nel vivo ...Si annuncia grande equilibrio fra Italia e Spagna, che vantano gli attacchi migliori del torneo. Dall'altra parte la strada sembra spianata per la prima finale dell'Inghilterra a un Europeo ...