Amici 20: Giulia stabile torna su Rai 1 in prima serata (Di domenica 4 luglio 2021) Giulia stabile è l'ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina ha conquistato tutti con il suo talento e con la sua simpatia, infatti da quando è uscita dal telent show di Canale 5 la sua fama è continuata a crescere. Questo ha portato la redazione del talent a scegliere proprio lei come testimonial per i casting della prossima edizione in quanto è in grado di attirare davvero molte persone. La 19enne ballerina romana pare aver attirato anche le simpatie di Mara Venier. La famosa conduttrice di casa Rai infatti l'ha invitata qualche tempo fa a Domenica In proprio in occasione del compleanno della ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 luglio 2021)è l'ultima vincitrice didi Maria De Filippi. La giovane ballerina ha conquistato tutti con il suo talento e con la sua simpatia, infatti da quando è uscita dal telent show di Canale 5 la sua fama è continuata a crescere. Questo ha portato la redazione del talent a scegliere proprio lei come testimonial per i casting della prossima edizione in quanto è in grado di attirare davvero molte persone. La 19enne ballerina romana pare aver attirato anche le simpatie di Mara Venier. La famosa conduttrice di casa Rai infatti l'ha invitata qualche tempo fa a Domenica In proprio in occasione del compleanno della ...

