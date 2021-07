Vola il business delle visite a pagamento! (Di sabato 3 luglio 2021) di Barbara Andreis AmbrosiiOscurata dalla pandemie della campagna vaccinale, nel silenzio, anche la Sanità pesca nelle tasche degli italiani, ingrassando le proprie casse. La gestione delle prenotazioni delle liste di attesa per le visite e gli esami specialistici, è diventata un vero business sia per la Sanità pubblica che per quella privata. Già nel 2019 i servizi a pagamento sfioravano i 40 miliardi. Ora siamo arrivati a cifre da capogiro, nel silenzio di un Governo che sposta l’attenzione su notizie di proprio interesse per non distogliere la massa dai problemi reali che li affliggono. Le lunghe liste di attesa ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 luglio 2021) di Barbara Andreis AmbrosiiOscurata dalla pandemie della campagna vaccinale, nel silenzio, anche la Sanità pesca nelle tasche degli italiani, ingrassando le proprie casse. La gestioneprenotazioniliste di attesa per lee gli esami specialistici, è diventata un verosia per la Sanità pubblica che per quella privata. Già nel 2019 i servizi a pagamento sfioravano i 40 miliardi. Ora siamo arrivati a cifre da capogiro, nel silenzio di un Governo che sposta l’attenzione su notizie di proprio interesse per non distogliere la massa dai problemi reali che li affliggono. Le lunghe liste di attesa ...

