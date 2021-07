Vasco Rossi ricorda Pino Daniele su Instagram: “Amico e musicista straordinario” (Di sabato 3 luglio 2021) Vasco Rossi che suo profilo Instagram conta quasi 2 milioni di followers oggi 3 luglio ha deciso di festeggiare con i suoi fan una ricorrenza importante sul grande Pino Daniele. Nonostante si possa pensare ad un certo tipo di competitività, molto spesso tra i volti più celebri del mondo della musica intercorre una vicendevole e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 luglio 2021)che suo profiloconta quasi 2 milioni di followers oggi 3 luglio ha deciso di festeggiare con i suoi fan una ricorrenza importante sul grande. Nonostante si possa pensare ad un certo tipo di competitività, molto spesso tra i volti più celebri del mondo della musica intercorre una vicendevole e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

radiolisola : #NowPlaying: Vasco Rossi - Siamo solo noi - pcasAssociaz : RT @RDS_official: Vasco Rossi ha condiviso la scaletta perfetta: è quella del Modena Park: '1 Luglio 2017. L'evento epocale che non avrà ma… - sonikmusicnet : Ora in onda: Vasco Rossi - Liberi Liberi - PrestiDaniela : RT @katia77523271: Vasco Rossi - Siamo solo noi (Official Video) - katia77523271 : Vasco Rossi - Siamo solo noi (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi Dylan Dog & Vasco Rossi: Sally, recensione Cos'hanno in comune un fumetto come Dylan Dog e la musica del più famoso rocker italiano Vasco Rossi? Tale accostamento potrebbe sollevare più di qualche dubbio, ma vi assicuriamo che turbamenti, sogni e soprattutto le emozioni, sono caratteri onnipresenti in entrambe queste produzioni ...

Fiumicino Estate, oltre un mese di eventi per ripartire dal territorio ... Margherita Buy, Massimiliano Bruno Eventi a Villa Guglielmi • 8 luglio ore 21 'A - Live', musica e danza • 9 luglio ore 21 'Blascomodo', cover di Vasco Rossi • 10 luglio ore 21 'Sarah ...

Dylan Dog #418 – Sally Il mondo di Sally nella nota canzone di Vasco Rossi si sovrappone a quello di un’altra Sally in questo nuovo incubo di Dylan Dog dominato dalle emozioni.

