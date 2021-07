(Di sabato 3 luglio 2021)pernel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Dopo scatti rubati, video su Instagram e una vacanza in Puglia, l’influencer ha deciso di parlare con grande sincerità del suo legame con il ballerino di Amici, definendolo “il mio”. La storia d’amore, nata anche grazie a Instagram, procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più innamorati. In questi giorniha raggiunto Otranto, prima tappa di Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci, per stare accanto al ...

Advertising

IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery - VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - zazoomblog : Tommaso Zorzi conferma l’amore per Stanzani: “È il mio fidanzato” - #Tommaso #Zorzi #conferma #l’amore - divinaba68 : RT @66Kindle: Tutte a guardare il video su Instagram della pagina _tommyalquadrato_ #tzvip è spettacolare ???????????? @tommistanza @tommaso_zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Non mi sono sentita un pesce fuor d'acqua" La regina del twerking, Elettra Lamborghini , insieme all'influencere alla cantante Iva Zanicchi , è ...è stato ospite fisso da Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo show e il giornalista, marito di Maria De Filippi, per lui ha un debole da quando lo ha conosciuto e apprezzato, all'...La regina del twerking risponde a chi le ha detto che come opinionista del reality show di Canale 5 non fosse altro che un pesce fuor d'acqua.Tommaso Zorzi conferma l’amore per Tommaso Stanzani nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Dopo scatti rubati, video su Instagram e una vacanza in Puglia, l’influencer ha deciso di ...