Advertising

CorriereQ : Strapotere Verstappen, sua la pole davanti a Norris. Delusione Ferrari - Gazzetta_it : F1 GP Austria, Strapotere Verstappen, sua la pole davanti a Norris. Delusione Ferrari - infoitsport : La strada è segnata: Verstappen domina con semplicità e strapotere. La Ferrari torna a correre - STnews365 : F1, lo strapotere di Max Verstappen Grandissima prova dell'Olandese Volante Max Verstappen, che oggi in Stiria non… -

Ultime Notizie dalla rete : Strapotere Verstappen

La Gazzetta dello Sport

Sessione combattutissima quella che consegna Maxdavanti a tutti. Il pilota olandese partirà in pole per la terza volta consecutiva dopo i GP di Francia e Stiria. Completa la prima fila un sorprendente Lando Norris su McLaren davanti a ......così da vicino lodella scuderia anglo - tedesca, sono suoi. La corsa al titolo è ancora lunghissima e infarcita di insidie, ma alla vigilia del Gran Premio dell'Austria il...Strapotere Verstappen, sua la pole davanti a Norris. Delusione Ferrari - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Alla viglia del Gran Premio dell'Austria il pilota della Red Bull ha parlato del rivale per la corsa al titolo, un pilota leale dal quale ha imparato molto ...