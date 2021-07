Shearer | che attacco a Immobile | ' Patetico e imbarazzante!'

(Di sabato 3 luglio 2021) LONDRA - "? Non voglio nemmeno farmici una risata perché è. Si può vedere come dia un'occhiata all'arbitro ancor prima di capire cosa è successo.e imbarazzante, ecco cos'è!...

... "Lezione d'italiano" "Chiellini e Bonucci? Fantastici"però critica solo questo all'Italia,... Si è fatto un gran parlare dell'eventualitàLukaku li passasse e di quanto potessero reggerne ...L'ex centravanti Alan, oggi opinionista sportivo, ha commentato così l'episodio in cui il ... Puoi vederlo dare un'occhiata all'arbitro prima ancoraveda cosa è successo. Ma è pateticamente ...L'ex attaccante dell'Inghilterra elogia gli azzurri ma è durissimo sul bomber della Nazionale per il fallo reclamato in area, salvo poi subito rialzarsi al gol di Barella ...L'ex attaccante dell'Inghilterra durissimo sul bomber degli azzurri per il fallo reclamato in area, salvo poi subito rialzarsi al gol di Barella ...