Mercato Juventus, Demiral sacrificato? Un esubero può restare a Torino (Di sabato 3 luglio 2021) Mercato Juventus – Presto arriveranno i primi colpi ufficiali. Tuttavia non si deve guardare solamente agli acquisti in casa Juve, ma anche alle cessioni. Mai come in questo periodo è necessario non appesantire troppo il bilancio e soprattutto non avere troppi giocatori in esubero in rosa. Per questo motivo nelle prossime settimane ci sono dei calciatori bianconeri che sembrano destinati a fare le valigie. Specie in difesa sono sono appena rientrati dai prestiti De Sciglio e Rugani. Mercato Juventus, Demiral per Rugani? Il futuro dei due sembra essere lontano da Torino, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 luglio 2021)– Presto arriveranno i primi colpi ufficiali. Tuttavia non si deve guardare solamente agli acquisti in casa Juve, ma anche alle cessioni. Mai come in questo periodo è necessario non appesantire troppo il bilancio e soprattutto non avere troppi giocatori inin rosa. Per questo motivo nelle prossime settimane ci sono dei calciatori bianconeri che sembrano destinati a fare le valigie. Specie in difesa sono sono appena rientrati dai prestiti De Sciglio e Rugani.per Rugani? Il futuro dei due sembra essere lontano da, ma ...

