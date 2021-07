Insigne è il giocatore più coinvolto degli Europei nelle conclusioni (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne è il giocatore più coinvolto per quanto riguarda le conclusioni verso la porta, in questa edizione degli Europei. Il giocatore del Napoli ha tirato 14 volte e in 11 occasioni ha creato la chance di calciare per un compagno, per un totale di 25: nessuno ha sommato un simile valore. Il dato è stato riportato da Opta ed è la prova dell’importanza di Insigne nelle dinamiche del gioco offensivo della Nazionale. 25 – Lorenzo #Insigne has been involved in 25 shots at #EURO2020, including 14 shots and 11 chances ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzoè ilpiùper quanto riguarda leverso la porta, in questa edizione. Ildel Napoli ha tirato 14 volte e in 11 occasioni ha creato la chance di calciare per un compagno, per un totale di 25: nessuno ha sommato un simile valore. Il dato è stato riportato da Opta ed è la prova dell’importanza didinamiche del gioco offensivo della Nazionale. 25 – Lorenzo #has been involved in 25 shots at #EURO2020, including 14 shots and 11 chances ...

Advertising

OptaPaolo : 25 – Lorenzo #Insigne ha partecipato a 25 conclusioni ad #EURO2020, di cui 14 tiri e 11 occasioni da gol create, pi… - MonicaMoka79 : RT @OptaPaolo: 25 – Lorenzo #Insigne ha partecipato a 25 conclusioni ad #EURO2020, di cui 14 tiri e 11 occasioni da gol create, più di qual… - napolista : Il dato è riportato da Opta: ha tirato 14 volte e in 11 occasioni ha creato la chance di calciare per un compagno,… - Michele20600106 : RT @OptaPaolo: 25 – Lorenzo #Insigne ha partecipato a 25 conclusioni ad #EURO2020, di cui 14 tiri e 11 occasioni da gol create, più di qual… - Ale21031979 : @Annamaria1897 Se parli di Insigne a me sta proprio sulle balle! Ma ora per me e' un giocatore della Nazionale e ti… -