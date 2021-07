Highlights e gol Ucraina-Inghilterra 0-4, quarti Euro 2020 (VIDEO) (Di sabato 3 luglio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Ucraina-Inghilterra 0-4, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. All’Olimpico di Roma la sblocca dopo quattro minuti Harry Kane, la partita è estremamente in discesa e nel secondo tempo nelle fasi iniziali ecco subito i gol di Maguire e ancora Kane prima del sigillo di Henderson per il definitivo poker. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE LA CRONACA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ilcon glie i gol di0-4, match valido per idi finale di. All’Olimpico di Roma la sblocca dopo quattro minuti Harry Kane, la partita è estremamente in discesa e nel secondo tempo nelle fasi iniziali ecco subito i gol di Maguire e ancora Kane prima del sigillo di Henderson per il definitivo poker. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE LA CRONACA SportFace.

Advertising

SkySport : ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ??… - SkySport : ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - andreastoolbox : Brasile-Cile 1-0, verdeoro in semifinale di Copa America 2021. Avanza il Perù di Lapadula | Sky Sport - infoitsport : Video Gol Highlights Repubblica Ceca-Danimarca 1-2: Sintesi Europei 3-7-2021 | - tektronflame : RT @SkySport: ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ?? -