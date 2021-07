F1, Max Verstappen può andare in fuga nel Mondiale. Mercedes in difficoltà a Spielberg, Norris e Perez alleati (Di sabato 3 luglio 2021) Le quotazioni di Max Verstappen sono in fortissimo rialzo, quasi da chiudere per “eccesso di rialzo” al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring il fuoriclasse olandese ha centrato la terza pole position consecutiva in questa stagione e ha dato una ulteriore conferma di quanto la sua vettura sia la migliore in questo momento. La RB16B sta letteralmente trascinando il ventitreenne nativo di Hasselt che, dal suo canto, prosegue in maniera inesorabile senza mai una sbavatura e, come detto, vive nel bel mezzo di un trend davvero positivo. Facendo due conti, Max ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Le quotazioni di Maxsono in fortissimo rialzo, quasi da chiudere per “eccesso di rialzo” al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento deldi Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring il fuoriclasse olandese ha centrato la terza pole position consecutiva in questa stagione e ha dato una ulteriore conferma di quanto la sua vettura sia la migliore in questo momento. La RB16B sta letteralmente trascinando il ventitreenne nativo di Hasselt che, dal suo canto, prosegue in maniera inesorabile senza mai una sbavatura e, come detto, vive nel bel mezzo di un trend davvero positivo. Facendo due conti, Max ...

