Europei | il programma delle semifinali | date | orari e dove vederle in tv

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei programma

Dopo aver eliminato l'Austria negli ottavi e il Belgio nei quarti, a separare l'Italia di Roberto Mancini dall'ultimo atto di Euro2020 è la Spagna , che avuto la meglio della Svizzera soltanto ai ...20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ucraina - Inghilterra, partita valevole per i quarti di finale deglidi calcio 2021. Ildel match Buongiorno amici di OA Sport e ...Si parte martedì 6 luglio con Italia-Spagna in programma alle 21. Allo stesso orario, ma mercoledì 7 luglio, è il turno dell'Inghilterra che sfida la rivelazione Danimarca. Entrambe le sfide verranno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.57 Di seguito le pagelle del match. UCRAINA (3-5-2): ...