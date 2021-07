Dolore e speranza negli occhi di Kola, dall'orfanotrofio a una nuova vita (Di sabato 3 luglio 2021) Venne a farci visita anche Irina, nostra madre. Io ero contentissimo di rivederla, non potevo immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta. Andammo nella stanza delle visite e la trovammo lì. Un occhio nero, lacrime e un sacchetto di mele verdi. Di quelle mele una era marcia.NiKolai Prestia, “Dasvidania” (Marsilio, 152 pp.) Lasciatevi portare in Russia da questo bambino che ha dentro fame e silenzio, che fissa il cielo e poi abbassa lo sguardo per cercare sua sorella, per capire se sta bene, se ha paura. Lasciatevi portare negli orfanotrofi russi della seconda metà degli anni Novanta, quando l’unico modo per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Venne a farci visita anche Irina, nostra madre. Io ero contentissimo di rivederla, non potevo immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta. Andammo nella stanza delle visite e la trovammo lì. Uno nero, lacrime e un sacchetto di mele verdi. Di quelle mele una era marcia.Nii Prestia, “Dasvidania” (Marsilio, 152 pp.) Lasciatevi portare in Russia da questo bambino che ha dentro fame e silenzio, che fissa il cielo e poi abbassa lo sguardo per cercare sua sorella, per capire se sta bene, se ha paura. Lasciatevi portareorfanotrofi russi della seconda metà degli anni Novanta, quando l’unico modo per ...

