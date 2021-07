Disperso in mare dopo aver salvato due ragazzi: ritrovato il corpo (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita di Carlo Riccio, 57 anni, l’uomo Disperso in mare dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà giovedì mattina nella baia di Torregaveta a Monte di Procida nel Napoletano. A ritrovare il corpo dell’uomo, residente nel quartiere napoletano di Bagnoli, è stata una motovedetta della Guardia Costiera che proprio all’alba aveva ripreso le ricerche. Il mare calmo e una condizione meteo migliore rispetto ai giorni scorsi ha permesso alle unità della Guardia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – E’ stato trovato questa mattina ilsenza vita di Carlo Riccio, 57 anni, l’uomoinessersi tuffato per salvare duein difficoltà giovedì mattina nella baia di Torregaveta a Monte di Procida nel Napoletano. A ritrovare ildell’uomo, residente nel quartiere napoletano di Bagnoli, è stata una motovedetta della Guardia Costiera che proprio all’alba aveva ripreso le ricerche. Ilcalmo e una condizione meteo migliore rispetto ai giorni scorsi ha permesso alle unità della Guardia ...

Advertising

mattinodinapoli : Disperso in mare dopo aver salvato due ragazzi, ritrovato il corpo di Carlo - anteprima24 : ** #Disperso in #Mare dopo aver salvato due #Ragazzi: ritrovato il #Corpo ** - CronacaFlegrea : Torregaveta, ancora senza esito le ricerche del 57enne disperso in mare - cronacacampania : Carlo disperso in mare nel Napoletano per salvare due 15enni, il racconto dell'amico: «L'ho visto scomparire tra le… - antonellaa262 : Monte di Procida: proseguono senza sosta le ricerche di un 57enne che nella giornata di ieri si è gettato nelle acq… -