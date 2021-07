Copa America, elette le due prime semifinaliste, entrambe, nel segno dell’Italia! (Di sabato 3 luglio 2021) Copa America 2021, sarà Brasile-Perù la prima semifinale. Gli uomini del ct Tite aspetteranno il Perù di Gianluca Lapadula nella partita che si giocherà martedì 6 luglio alle ore 01:00 (ora italiana). Aspettando ora Argentina e Uruguay. Sono due conoscenze del calcio italiano a trascinare le proprie nazionali in questo turno. Lucas Paquetà, ex-Milan, segna il goal che vale il match per il Brasile ai danni del Cile. Gianluca Lapadula, invece, trascina il suo Perù contro il Paraguay, prima con un goal nei tempi regolamentari e poi trasformando il suo penalty alla lotteria dei rigori. Copa America Brasile i quarti ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 luglio 2021)2021, sarà Brasile-Perù la prima semifinale. Gli uomini del ct Tite aspetteranno il Perù di Gianluca Lapadula nella partita che si giocherà martedì 6 luglio alle ore 01:00 (ora italiana). Aspettando ora Argentina e Uruguay. Sono due conoscenze del calcio italiano a trascinare le proprie nazionali in questo turno. Lucas Paquetà, ex-Milan, segna il goal che vale il match per il Brasile ai danni del Cile. Gianluca Lapadula, invece, trascina il suo Perù contro il Paraguay, prima con un goal nei tempi regolamentari e poi trasformando il suo penalty alla lotteria dei rigori.Brasile i quarti ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica Eliminato il Cile di @Alexis_Sanchez e @kingarturo23 ?? - SkySport : ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ??… - SkySport : ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - lorenzo2392 : @forzajuve65 @ROI05841958 se vogliamo essere precisi ieri hanno giocato con Casemiro-Fred in copa america - Fantacalciok : Risultati calcio live, 3 luglio 2021: successo del Brasile in Copa America -