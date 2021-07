Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Modena: ecco Azzi e Scarsella: Ceduto a titolo definitivo Corradi alla Feralpisalò… - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: UFFICIALE: Rocchi nuovo designatore degli arbitri di #SerieA e #SerieB - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: Rabbia e tristezza per l'infortunio di #Spinazzola ?? Cominciano a circolare i primi nomi su cui la #ASRoma punterebbe per… - TuttoHellasVer1 : Calciomercato Serie A: Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari - riccardo_casoli : RT @romatube_it: Rabbia e tristezza per l'infortunio di #Spinazzola ?? Cominciano a circolare i primi nomi su cui la #ASRoma punterebbe per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport

MODENA - Tre operazioni di mercato annunciate dal Modena , due in entrata e una in uscita. Il club ha infatti annunciato "di aver ingaggiato l'attaccante brasiliano Paulo Azzi ('94). Azzi ha firmato ...... ma c'è tanta concorrenzaIl Milan tiene d'occhio tante occasioni sul. La linea di ... ma tiene d'occhio anche i talenti dellaA. Come Svanberg del Bologna di Sinisa Mihajlovic, ...Di Ricardo Rodriguez a Euro 2020, probabilmente, si ricorderà solo l’ultima partita, la più convincente. Contro la Spagna, il terzino di proprietà del Torino ha tenuto botta, spingendo quando possibil ...Meno uno. In casa Acr Messina è la vigilia più importante. Al "Fresina" può arrivare la matematica promozione in Serie C al culmine di un campionato condotto sempre in vetta. Queste le parole del tecn ...