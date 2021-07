Ascolti tv venerdì 2 luglio 2021 | prima serata

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 3 luglio 2021) Continuano ad appassionare gli spettatori le partite degli europei 2020. Ed infatti nelladi ieri la partita dell’Italia, da cui usciamo super vincenti contro il Belgio, ha conquistato il primo posto neglitv della. Partiamo dai canali Rai. Come anticipato appena, su Rai1 è andata in onda la partita di Euro 2020 Belgio-Italia che con ben il 65,2% di share ha tenuti incollati allo schermo ben 15.483.000 tifosi (per la precisione, durante il primo tempo gli spettatori erano 15.024.000 con il 64% di share, mentre al secondo tempo erano 15.901.000 per il 66.3% di share). Il film nel segno del ...