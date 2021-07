Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria, diretta le scrive sui social “Io ti … ” (Di sabato 3 luglio 2021) Guenda Goria sta vivendo un’estate davvero magica dopo aver reso pubblica la sua storia d’amore con Mirko un giovane siciliano che sembra aver catturato il suo cuore. Abbiamo avuto modo di conoscerla all’interno del reality il Grande Fratello vip, dove ha preso parte insieme alla madre Maria Teresa Ruta. Per lei è stata questa un’occasione per potersi fare conoscere dal grande pubblico, visto che in realtà non è mai stata un noto personaggio pubblico. Adesso però avendo acquisito una grande popolarità Guenda è molto seguita anche sui vari social network. In questi giorni la figlia di Maria Teresa Ruta pare ... Leggi su baritalianews (Di sabato 3 luglio 2021)sta vivendo un’estate davvero magicaaver reso pubblica la sua storia d’amore con Mirko un giovane siciliano che sembra aver catturato il suo cuore. Abbiamo avuto modo di conoscerla all’interno del reality il Grande Fratello vip, dove ha preso parte insieme alla madre Maria Teresa Ruta. Per lei è stata questa un’occasione per potersi fare conoscere dal grande pubblico, visto che in realtà non è mai stata un noto personaggio pubblico. Adesso però avendo acquisito una grande popolaritàè molto seguita anche sui varinetwork. In questi giorni la figlia di Maria Teresa Ruta pare ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - cucciolopage7 : Parlare di Soldi Per Giustificare L' Espulsione di Alessia Marcuzzi Da Parte Di Silvio Jr. L' Ho Trovato Di Uno Squ… - TeleConsiglio : Lo so, da un po’ di tempo per molti di voi il sabato sera significa una cosa soltanto: il #Festivalbar! Mitico, nel… - geppy2911 : COSA C’È DIETRO L’ADDIO DI ALESSIA MARCUZZI A MEDIASET? - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset il post malinconico: «Le parole sono un po' forti» -