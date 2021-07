Agguato con mazza da baseball a Mantova, morto un 23enne. Grave il suo amico (Di sabato 3 luglio 2021) Erano stati ricoverati in Grave condizioni all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Ma uno di loro non ce l’ha fatta. Atilio Drekai, 23 anni, è morto nel pomeriggio di oggi a causa delle ferite riportate nel pestaggio di cui è stato vittima insieme a un 35enne, Pier Francesco Ferrari, a Mantova. L’episodio di violenza si è consumato la notte tra giovedì e ieri. I carabinieri che stanno indagando sul caso hanno definito l’aggressione come un Agguato. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi del regolamento di conti connesso allo spaccio di droga. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Erano stati ricoverati incondizioni all’ospedale Carlo Poma di. Ma uno di loro non ce l’ha fatta. Atilio Drekai, 23 anni, ènel pomeriggio di oggi a causa delle ferite riportate nel pestaggio di cui è stato vittima insieme a un 35enne, Pier Francesco Ferrari, a. L’episodio di violenza si è consumato la notte tra giovedì e ieri. I carabinieri che stanno indagando sul caso hanno definito l’aggressione come un. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi del regolamento di conti connesso allo spaccio di droga. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di ...

Advertising

fattoquotidiano : Mantova, agguato con mazze da baseball in un parcheggio: due giovani in gravi condizioni - rtl1025 : ?? #Mantova, due ragazzi in coma dopo essere stati aggrediti con delle mazze da baseball in un agguato ?? di Andrea… - Corriere : Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma - ricciomorbidoso : @Sayuri1897 Già... Con sto caldo, la disidratazione è in agguato ?? - infoitinterno : Agguato a Mantova, morto 23enne colpito con una mazza da baseball. Aperta inchiesta -