Vicenda Keu: monitoraggio dei pozzi lungo la SR429, il finanziamento della Regione (Di venerdì 2 luglio 2021) Nello specifico, sulla SR 429, già la prossima settimana sono previste altre indagini lungo tutto il percorso del lotto V, per caratterizzare tutto il rilevato L'articolo proviene da Firenze Post.

