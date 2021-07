Variante Delta, D’Amato: “Nel Lazio al 34,9%” (Di venerdì 2 luglio 2021) La Variante Delta è “cresciuta dieci volte in un mese”. A dirlo l’assessore alla Salute della Regione Alessio D’Amato che riporta i dati dell’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani in cui si vede come siamo passati “dal 3,4% del 18 maggio al 34,9% di oggi”. “Il 74,5 % dei casi con Variante Delta risulta non vaccinato. Una proporzione che raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose”. “Ad oggi – aggiunge – la Variante maggiormente presente è la Variante Gamma” o brasiliana “con il 36,8% dei casi, a cui segue” l’indiana ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè “cresciuta dieci volte in un mese”. A dirlo l’assessore alla Salute della Regione Alessioche riporta i dati dell’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani in cui si vede come siamo passati “dal 3,4% del 18 maggio al 34,9% di oggi”. “Il 74,5 % dei casi conrisulta non vaccinato. Una proporzione che raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose”. “Ad oggi – aggiunge – lamaggiormente presente è laGamma” o brasiliana “con il 36,8% dei casi, a cui segue” l’indiana ...

