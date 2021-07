Twitter, TikTok, Google e Facebook promettono una maggiore protezione per le donne (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante le consultazioni della World Wide Web Foundation (WWWF) le piattaforme hanno promesso di rendere i loro siti un posto sicuro per tutti Nel corso del Generation Equality Forum delle Nazioni Unite a Parigi, Twitter, TikTok, Google e Facebook si sono impegnate a a migliorare la sicurezza delle donne sulle loro piattaforme Leggi su it.mashable (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante le consultazioni della World Wide Web Foundation (WWWF) le piattaforme hanno promesso di rendere i loro siti un posto sicuro per tutti Nel corso del Generation Equality Forum delle Nazioni Unite a Parigi,si sono impegnate a a migliorare la sicurezza dellesulle loro piattaforme

