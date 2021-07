Tokyo 2020, Covid preoccupa: verso Giochi a porte chiuse (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero svolgersi a porte chiuse, se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, affermando che gli spettatori potrebbero essere esclusi dalle competizioni se peggiora la situazione pandemica. “C’è la possibilità che non ci siano spettatori” ai Giochi, ha detto Suga. “La nostra priorità massima è proteggere il popolo giapponese”, ha aggiunto. Citando proprie fonti a condizione di anonimato, il quotidiano ‘Yomiuri Shimbun’ scrive oggi che gli spettatori potrebbero essere esclusi dagli eventi che si tengono la sera o in grandi ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Olimpiadi dipotrebbero svolgersi a, se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, affermando che gli spettatori potrebbero essere esclusi dalle competizioni se peggiora la situazione pandemica. “C’è la possibilità che non ci siano spettatori” ai, ha detto Suga. “La nostra priorità massima è proteggere il popolo giapponese”, ha aggiunto. Citando proprie fonti a condizione di anonimato, il quotidiano ‘Yomiuri Shimbun’ scrive oggi che gli spettatori potrebbero essere esclusi dagli eventi che si tengono la sera o in grandi ...

