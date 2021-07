Tajani: “La riforma del fisco è una priorità” (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), è stato intervistato ieri a “Dritto e Rovescio” su Rete 4 da Paolo Del Debbio per parlare di tasse, politica ed economia. Queste le parole di Tajani: “Il cashback è stato inutile. Ora bisogna rivedere anche il reddito di cittadinanza”. Ma Antonio Tajani ha parlato anche di un’importante inversione di rotta che si rende necessaria in ambito fiscale: “Per favorire la ripartenza dobbiamo abbassare le tasse”, ha ammonito. “La riforma del fisco è una priorità”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Il vice presidente di Forza Italia, Antonio(foto), è stato intervistato ieri a “Dritto e Rovescio” su Rete 4 da Paolo Del Debbio per parlare di tasse, politica ed economia. Queste le parole di: “Il cashback è stato inutile. Ora bisogna rivedere anche il reddito di cittadinanza”. Ma Antonioha parlato anche di un’importante inversione di rotta che si rende necessaria in ambito fiscale: “Per favorire la ripartenza dobbiamo abbassare le tasse”, ha ammonito. “Ladelè una”. L'articolo L'Opinionista.

