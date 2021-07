Svizzera-Spagna: formazioni ufficiali , quote, pronostici. Tornano Pau Torres e Jordi Alba (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di lunedì abbiamo assistito a due ottavi di finale davvero ricchi di emozioni: due partite che sembravano finite sul 3-1 e invece hanno visto delle rimonte incredibili, con due 3-3 finali che hanno portato in un caso ai supplementari e nell’altro ai rigori. La Spagna ha dovuto battere la Croazia due volte: a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di lunedì abbiamo assistito a due ottavi di finale davvero ricchi di emozioni: due partite che sembravano finite sul 3-1 e invece hanno visto delle rimonte incredibili, con due 3-3 finali che hanno portato in un caso ai supplementari e nell’altro ai rigori. Laha dovuto battere la Croazia due volte: a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - sportface2016 : #Euro2020, #SpagnaSvizzera, il gatto #Achille senza esitare: spagnoli in semifinale - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è #OnAir su 218 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Grecia-Lussem… - marinabeccuti : Svizzera-Spagna, formazioni ufficiali. Rodriguez dal 1' - Torinogranatait : Svizzera-Spagna, formazioni ufficiali. Rodriguez dal 1' -