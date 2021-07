Svizzera in 10 contro la Spagna | il web insorge | “Partita falsata”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il match traha visto l’espulsione di Freuler, una scelta che ha alimentato tante polemiche In questi minuti si sta disputando il match valido per i Quarti di finale tra. A circa 15 minuti dal termine, sul risultato di 1 a 1, è andato in scena un episodio ‘decisivo’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sara_ktbspa : La Svizzera La Svizzera contro gli contro Francia Azzurri… - AEmilyHP : RT @givemelove_24: Intanto la Svizzera ha eliminato la Francia e sta rompendo i coglioni alla Spagna. Poi quando noi abbiamo vinto contro… - Magic_Charly : @applelally Io ho rischiato contro la Svizzera hanno vinto allora stasera piazzata - Emiljan33030471 : @FBiasin È la Svizzera contro la Spagna Non vi potete aspettare calcio champagne - serieAnews_com : -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera contro

...che ormai hanno fatto il callo all'assenza di Mount (positivo al coronavirus) ma la garala ... 1 - 0 - Stadio Olimpico de la Cartuja Croazia - Spagna 3 - 5 Parken Francia -3 - 3 (...In palio c'è la semifinale di Euro 2020una trae Spagna. Si tratta del primo vero test per la nostra Nazionale, dopo tre anni di non facile ricostruzione e trentuno partite senza ...Le immagini di Belgio-Italia, partita dei quarti di finale degli Europei. Si gioca a Monaco di Baviera, in Germania, contro i numeri 1 del ranking Fifa. Chi va in semifinale troverà ...Per il ranking FIFA (diretta tv Rai 1 e Sky Sport) è la nazionale più forte al Mondo, ma i bookmaker dicono che a Monaco di Baviera ...