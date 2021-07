Stop a Reazione a catena, oggi Marco Liorni non va in onda: il motivo (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi venerdì 2 luglio arriva lo Stop per Reazione a catena: perché Marco Liorni non va in onda, il motivo e quando ritorna in tv su Rai 1 M. Liorni (fonte foto: Raiplay)È un programma che non smette di entusiasmare, tener compagnia al pubblico da casa ed emozionare, Reazione a catena, amatissima trasmissione condotta con grande successo da Marco Liorni, che però oggi, venerdì 2 luglio non va in onda: perché e quando ritorna in tv su Rai ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 2 luglio 2021)venerdì 2 luglio arriva loper: perchénon va in, ile quando ritorna in tv su Rai 1 M.(fonte foto: Raiplay)È un programma che non smette di entusiasmare, tener compagnia al pubblico da casa ed emozionare,, amatissima trasmissione condotta con grande successo da, che però, venerdì 2 luglio non va in: perché e quando ritorna in tv su Rai ...

Advertising

iris_simpkins46 : @dnpism Ma infatti non ha mai avuto senso fare questa cosa ma come hai detto tu, ‘sta gente ricca chi la capisce a… - News_Auto_cars : F1 – Pit stop più lenti dall’Ungheria per consentire tempi di reazione umani? - Graftechweb : F1 – Pit stop più lenti dall’Ungheria per consentire tempi di reazione umani? - newseffe1 : F1 – Pit stop più lenti dall’Ungheria per consentire tempi di reazione umani? - infoitsport : FIA rallenta i pit stop dall'Ungheria: servono tempi reazione umani -