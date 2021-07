Stefania Orlando diventa mamma a 54 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip 5, che l’ha vista grande protagonista assieme all’amico Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ha deciso di dare una svolta alla propria vita: in primis, quella privata. Sposata da tanti anni con il musicista Simone Gianlorenzi, di cui si è detta innamoratissima, la bionda show-girl romana com’è noto non ha figli. Non sono arrivati e né lei né il marito ne hanno voluti. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi genitori ultra-cinquantenni Almeno fino a oggi. Sì, perché la Orlando ha annunciato che a 54 anni diventerà ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip 5, che l’ha vista grande protagonista assieme all’amico Tommaso Zorzi,ha deciso di dare una svolta alla propria vita: in primis, quella privata. Sposata da tanticon il musicista Simone Gianlorenzi, di cui si è detta innamoratissima, la bionda show-girl romana com’è noto non ha figli. Non sono arrivati e né lei né il marito ne hanno voluti.e Simone Gianlorenzi genitori ultra-cinquantenni Almeno fino a oggi. Sì, perché laha annunciato che a 54diventerà ...

