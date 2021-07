(Di venerdì 2 luglio 2021) Laha trovato l’erede di Claudio. Sulla panchina blucerchiata è stato messo l’ex tecnico del Parma. Come riportato da Sky Sport: “Laha raggiunto l’accordo con Roberto, che sarà quindi il prossimo allenatore. Il nuovo tecnico, dopo l’intesa, verrà ufficializzato il prossimo 4 luglio”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torino-: torna Belotti, gli assenti potrebbero essere sei in tutto Lavuole Llorente. Il punto con ...

zazoomblog : Sampdoria ufficiale l’ingaggio di D’Aversa al posto di Ranieri. La situazione - #Sampdoria #ufficiale #l’ingaggio - infoitsport : Sampdoria, UFFICIALE: Pecini allo Spezia. Le sue parole - Lorenzo__Latino : ??Ufficiale?? Roberto #daversa è il nuovo allenatore della #sampdoria . •Accordo raggiunto???• Qui l’articolo comple… - Daniele20052013 : D'Aversa ha risolto il contratto col Parma, si attende solo l'annuncio ufficiale della Samp - cmdotcom : #DAversa ha risolto il contratto col Parma, si attende solo l'annuncio ufficiale della #Sampdoria… -

Parliamo della, che procede a passo sempre più spedito verso Roberto D'Aversa . Secondo ... per questioni scaramantiche, l'annuncioè previsto per il 4 luglio.Si avvicina a grandi passi l'annunciodi Roberto D'Aversa per la panchina della: oggi l'allenatore ha rescisso col ParmaPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...