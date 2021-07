Quarto Grado: stasera su Rete 4 si parla di Denise Pipitone e di nuovi possibili indagati per la sua scomparsa (Di venerdì 2 luglio 2021) stasera su Rete 4, alle 21:25, nuovo appuntamento con Le storie di Quarto Grado: il programma torna ancora una volta su Denise Pipitone e Saman Abbas. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, appuntamento con Le storie di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora di Denise Pipitone. Retroscena, segnalazioni e interrogatori hanno fatto ripartire l'inchiesta sulla scomparsa della bambina. Sono molti i passaggi ancora oscuri, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021)su4, alle 21:25, nuovo appuntamento con Le storie di: il programma torna ancora una volta sue Saman Abbas.su4, alle ore 21:25, appuntamento con Le storie di. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora di. Retroscena, segnalazioni e interrogatori hanno fatto ripartire l'inchiesta sulladella bambina. Sono molti i passaggi ancora oscuri, ...

Advertising

FBiasin : Film su Rai2 Film su Rai3 Film su Canale5 Film su Italia1 Film su La7 'Il meglio di' su Tv8 'Il meglio di' su Nove.… - ElyEmilia : @QuartoGrado Venerdì è Quarto Grado ???????? - MademoiselleSp1 : @tuttavitarobi Beh è un po’ una buffonata quarto grado ahah - mmolena69 : @ziaarsenico Pensavo quarto grado ?? - tuttavitarobi : @MademoiselleSp1 Quarto grado non mi ha mai preso alla fine, strano, non so perché -