ORIETTA BERTI | PER CHI VOTO? “UN CANTANTE NON PUÒ ESSERE LEGATO A UN PARTITO | DEVE ESSERE DI TUTTI”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Continua l’onda lunga del successo di Sanremo. I Maneskin spopolano in Italia e all’estero, Colapesce e DiMartino lanciano un singolo con Ornella Vanoni efesteggia Mille con Fedez e Achille Lauro, in vetta alle classifiche e ai video più cliccati su YouTube. Una rinascita e una nuova giovinezza professionale che le ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico che non era nato durante i suoi primi, grandi successi degli anni ’60 e ’70.ricorda gli inizi e il debutto a Sanremo dalle pagine del Corriere. “La mia più grande fortuna è stata conoscere un discografico come Giorgio Calabrese. Da ...