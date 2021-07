Mourinho è nella Capitale. L'arrivo con l'aereo pilotato da Friedkin. Lo Special One saluta i tifosi a Trigoria: «Daje Roma» (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi 2 luglio 2021, José Mourinho è sbarcato a Roma dove comincerà la sua nuova avventura giallorossa. L?arrivo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi 2 luglio 2021, Joséè sbarcato adove comincerà la sua nuova avventura giallorossa. L?...

