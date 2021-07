Maltratta moglie e figli. Arrestato 44enne (Di venerdì 2 luglio 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 44 anni, ritenuto responsabile di Maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono partite nel marzo scorso dopo la denuncia dell’ex moglie che, ormai in preda ad un vero e proprio stato d’ansia ed agitazione, ha avuto la forza di raccontare ai poliziotti i tantissimi episodi di violenza di cui era vittima e che avevano coinvolto anche i due figli minori, minando la tranquillità e la consueta vita quotidiana. Gli episodi, come poi accertato nel corso dei tanti incontri protetti avuti con la vittima, duravano da ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 2 luglio 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 44 anni, ritenuto responsabile dimenti in famiglia. Le indagini sono partite nel marzo scorso dopo la denuncia dell’exche, ormai in preda ad un vero e proprio stato d’ansia ed agitazione, ha avuto la forza di raccontare ai poliziotti i tantissimi episodi di violenza di cui era vittima e che avevano coinvolto anche i dueminori, minando la tranquillità e la consueta vita quotidiana. Gli episodi, come poi accertato nel corso dei tanti incontri protetti avuti con la vittima, duravano da ...

Advertising

elenaricci1491 : Le indagini sono partite nel marzo scorso dopo la denuncia dell’ex moglie che, ormai in preda ad un vero e proprio… - TarantiniTime : Le indagini sono partite nel marzo scorso dopo la denuncia dell’ex moglie che, ormai in preda ad un vero e proprio… - CandelliAngelo : Maltratta moglie e figli minori: eseguita la custodia cautelare in carcere dalla Polizia - Canale189 : Maltratta moglie e figli minori: eseguita la custodia cautelare in carcere dalla Polizia - giangi58 : 44enne maltratta moglie e figli minori: arrestato -