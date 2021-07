LIVE Fognini-Rublev, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro sogna gli ottavi per la prima volta (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Ottavo confronto tra i due giocatori, il primo su questa superficie con il classe 1987 avanti 5-2 nei testa a testa: l’azzurro ha perso l’ultimo incrocio lo scorso gennaio nella finale dell’ATP Cup tra Italia e Russia 11.34 Parzialmente nuvoloso il tempo oggi in Gran Bretagna: 20 gradi percepiti ma non dovrebbe piovere. Nei prossimi giorni invece sono attese ore di temporale e pioggia. 11.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. 11.30 Buongiorno e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.36 Ottavo confronto tra i due giocatori, il primo su questa superficie con il classe 1987 avanti 5-2 nei testa a testa:ha perso l’ultimo incrocio lo scorso gennaio nella finale dell’ATP Cup tra Italia e Russia 11.34 Parzialmente nuvoloso il tempo oggi in Gran Bretagna: 20 gradi percepiti ma non dovrebbe piovere. Nei prossimi giorni invece sono attese ore di temporale e pioggia. 11.32 Il match è in programma comepartita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. 11.30 Buongiorno e ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Fabio Fognini vuole accedere per la prima volta in carriera agli ottavi di finale n… - zazoomblog : LIVE Fognini-Rublev Wimbledon 2021 in DIRETTA: serve una grande impresa per gli ottavi - #Fognini-Rublev… - infoitsport : LIVE Fognini-Rublev, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 12.00 - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Giorgi: Day 4 a Wimbledon con tanta Italia: subito… - SkySport : Fognini batte Djere: 'Il 3° turno un altro piccolo premio' ? -